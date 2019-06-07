Коллектив «Тольяттихимбанка» написал Путину

Коллектив «Тольяттихимбанка» обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину по поводу ареста руководителя этой кредитной организации Александра Попова. Текст обращения публикуют «Ведомости».

Авторы письма настаивают на том, что «прозвучавшие обвинения ни в коем случае не могут быть выдвинуты в отношении Александра Попова – это человек высокой честности, активно участвующий в развитии своего банка, отрасли и региона». По мнению трудового коллектива, Александр Попов стал фактически заложником ситуации, происходящей вокруг предприятия «Тольяттиазот», которое является одним из ключевых клиентов «Тольятихимбанка» и которое не первый год находится в корпоративном конфликте со своими миноритарными акционерами.

Коллектив банка просит главу государства использовать полномочия, чтобы обеспечить справедливое и честное разбирательство дела Александра Попова.

31 мая Басманный районный суд Москвы арестовал Александра Попова сроком на два месяца. Ранее компания «Тольяттиазот» (ТОАЗ) оценила арест председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, фактически как захват заложника и очередное звено в цепи противоправных действий, направленных на рейдерский захват ТОАЗа миноритарными акционерами предприятия — компанией «УралХим» и Евгением Седыкиным.