В «Тольяттиазоте» назвали «акцией устрашения» обыски в доме гендиректора

Обыск, во второй раз за последний месяц прошедший в доме генерального директора корпорации «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Вячеслава Суслова, в компании назвали «акцией устрашения» перед очередным заседанием суда по громкому уголовному делу о предполагаемом хищении аммиака и карбамида на химическом предприятии (предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — прим. «Ленты.ру»). Об этом заявил «Ленте.ру» источник в компании.

«Иначе как "акцией устрашения" перед очередным судебным заседанием это мероприятие следствия назвать нельзя. Вячеслав Суслов не имел и не мог иметь никакого отношения к расследуемым событиям, непонятно, что следователи рассчитывали обнаружить у него дома», — подчеркнул источник.

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В компании проведенный обыск также назвали «явно необоснованным». «Вячеслав Суслов не является обвиняемым по делу, в действиях следствия сложно найти какой-либо мотив кроме стремления "запугать" сотрудников предприятия», — заявил источник. Подтверждает это и тот факт, что в ходе обыска в доме генерального директора ничего изъято не было.

Он также сообщил, что на предприятии в последние две недели также проходят обыски, впрочем, к ним работники ТОАЗа уже давно привыкли и относятся с долей иронии. Очередное «обострение», по его мнению, может быть связано с новой фазой судебных разбирательств по делу против бывших руководителей ТОАЗа, о чем же выходили неоднократно писали СМИ.

Вероятно следователей, по мнению источника, которые долгие пять лет занимались расследованием данного уголовного дела, не устраивает ход судебного разбирательства и «рассыпающееся» обвинение, поэтому сейчас и наблюдается активизация, связанная с обысками на «Тольяттиазот».