«Тольяттиазот» совместно с РХО имени Менделеева создал портал о химии

«Тольяттиазот», крупнейший производитель аммиака в России, заключил меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с РХО имени Д.И. Менделеева. Главным результатом реализации этого документа стало создание портала Mendeleev.info, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что на сайте будут появляться новости химической науки, статьи о великих химиках, материалы по истории химии и, конечно же, о самом Дмитрии Менделееве. А главное, начиная с сегодняшнего дня, каждый день на сайте в разделе «Периодическая таблица элементов» будет заполняться одна (а иногда даже две) клетки. Таким образом, к юбилейному году будет создана полная и современная библиотека химических элементов — от водорода до оганесона (118 статей о 118 элементах).

«Совместный проект РХО с одним из крупнейших химических предприятий нашей страны, посвященный Периодической таблице, подчеркивает традиционную связь Общества с химической промышленностью и позволит рассказать о роли химической науки и химических технологий в решении глобальных проблем человечества», — отметил в этой связи президент РХО имени Д.И. Менделеева, член президиума и академик РАН Аслан Цивадзе. «ТОАЗ уделяет огромное внимание популяризации научного знания, организуя уроки и олимпиады для школьников, лекции для студентов, а также открытые лекции для всех желающих в рамках беcплатного проекта "Химия слова". Сотрудничество с РХО имени Д.И. Менделеева в рамках празднования 150-летия Периодической таблицы – это большая честь для нас и возможность расширить просветительскую работу "Тольяттиазота" на всю Россию», отметил, в свою очередь, председатель совета директоров «Тольяттиазота Петр Орджоникидзе.

Руководить порталом будет известный научный журналист, член РХО, в прошлом — химик-органик Алексей Паевский.

В 2019 году исполнится 150 лет со дня публикации Дмитрием Ивановичем Менделеевым одного из самых важных открытий, сделанных в России: Периодической таблицы химических элементов. Это событие будет отмечаться на уровне Организации Объединенных наций, провозгласившей 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Одновременно свой юбилей в этом году отмечает Российское химическое общество имени Дмитрия Ивановича Менделеева.