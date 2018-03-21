ТОАЗ привлек финансирование для строительства третьего агрегата карбамида

«Тольяттиазот» подписал кредитное соглашение с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 180 миллионов евро сроком на 9 лет. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Заемные средства предназначены для финансирования проектирования и поставок оборудования и технологий для строительства на площадке ПАО «ТОАЗ» третьего агрегата производства карбамида мощностью 2200 тонн в сутки, более экономичного и эффективного по сравнению с имеющимися агрегатами.

«Наверняка, сделке способствовали крепкие позиции ТОАЗ на мировом рынке аммиака, значительная часть которого продается на экспорт. В силу этого положения кредиторы могли высоко оценить платежеспособность заемщика», — прокомментировал эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По условиям кредитного соглашения, проценты оплачиваются после двухлетнего льготного периода, по ставке около 2 процента годовых. Гарантом выступит швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV).

В рамках организации данного финансирования был проведен независимый аудит соответствия проекта «Тольяттиазота» требованиям Международной финансовой корпорации (МФК, входит в Группу Всемирного банка), в том числе в области экологической безопасности, охраны труда и социальной политики.

Комментируя подписание соглашения, председатель совета директоров ПАО «ТОАЗ» Петр Орджоникидзе отметил, что «Тольяттиазот» впервые в своей истории привлекает такое сложное и долгосрочное заемное финансирование. Поэтому, подчеркнул он, весь процесс потребовал тщательной и слаженной работы не только финансово-экономической, но и многих других служб предприятия. «Мы очень позитивно оцениваем полученные нами условия финансирования. В частности, его стоимость и длительность теперь будут эталоном для «Тольяттиазота». Решение уважаемых международных финансовых организаций о поддержке проекта ТОАЗа является своеобразным знаком качества, подтверждением правильности нашей стратегии и уверенности в ее успехе», — заявил председатель совета директоров.

Проект нового агрегата по производству карбамида разработан в сотрудничестве с компанией Casale S.A. (Лугано, Швейцария). Его строительство позволит ТОАЗу увеличить долю аммиака, перерабатываемого в продукт с большей добавленной стоимостью, создаст около 100 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней. Агрегат проектировался с учетом новейших технологий в области промышленной и экологической безопасности, что гарантирует значительное снижение уровня выбросов в атмосферу при обеспечении степени очистки по карбамиду в 93 процента. На данный момент проект прошел общественные слушания и государственную экспертизу, получено разрешение на строительство, ввод агрегата в эксплуатацию ожидается в 2020 году.

В настоящее время на «Тольяттиазоте» работают два агрегата производства карбамида, мощностью по 480 тысяч тонн в год каждый.