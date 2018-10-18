ТОАЗ начал строительство третьего агрегата карбамида

Крупнейший производитель аммиака в России «Тольяттиазот» провел торжественную церемонию запуска строительства агрегата производства карбамида №3. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что проектная мощность агрегата составит 2,2 тысячи тонн карбамида в сутки, он более экономичный и эффективный по сравнению с двумя действующими на ТОАЗе агрегатами карбамида. Благодаря строительству нового агрегата общий объем производства этого продукта на предприятии вырастет с 3 тысяч до 5,2 тысячи тонн в сутки.

По словам председателя совета директоров ПАО «ТОАЗ» Петра Орджоникидзе, «строительство третьего агрегата производства карбамида открывает новую страницу в деятельности предприятия». «Это не только создание современного конкурентоспособного производства карбамида, отвечающего всем требованиям экологической безопасности и энергоэффективности, но и расширение наших возможностей на российском и мировом рынках удобрений». Он также выразил благодарность всем, кто принимал участие в разработке проекта, сотрудникам «Тольяттиазота», правительству Самарской области и партнерам — компании Casale, банкам Commerzbank AG и Landesbank Baden-Wuerttemberg, а также швейцарскому агентству SERV.

Данный проект разработан в сотрудничестве с компанией Casale S.A. (Лугано, Швейцария). Строительство агрегата с учетом новейших технологий в области промышленной и экологической безопасности будет способствовать значительному снижению уровня выбросов в атмосферу при обеспечении степени очистки по карбамиду в 93 процента.

Финансирование проекта осуществляется на собственные средства ПАО «ТОАЗ», а также с помощью привлеченного финансирования. В марте 2018 года «Тольяттиазот» подписал кредитное соглашение с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 180 миллионов евро сроком на 9 лет. Гарантом выступило швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV). Заемные средства пойдут на финансирование проектирования и поставок оборудования и технологий для строительства третьего агрегата.

Директор по экспортному финансированию Commerzbank AG Мустафа Гюнер обратил внимание собравшихся на уникальность проекта и его значимость для региона. «Профессиональный подход "Тольяттиазота" позволил предприятию получить заемное финансирование у иностранных банков в крупном объеме в текущей экономической и политической ситуации. Это значительное достижение, которым не могут похвастаться другие крупные компании развивающихся рынков. Мы уверены, что строительство агрегата принесет огромную пользу не только ТОАЗу, который усилит свои позиции на рынке карбамида, но городу Тольятти и Самарской области», — заявил он.

Партнеры отметили и высокую экологичность этого проекта. Так, по словам главного операционного директора Casale S.A. Серджио Дебернарди, «новый агрегат благодаря применению передовых технологий Casale будет преобразовывать углекислый газ, являющийся побочным продуктом производств "Тольяттиазота", в ценнейший продукт, карбамид, доведя мощность установки до 2200 тонн в сутки».

Ввод агрегата в эксплуатацию ожидается в 2021 году. Бюджет проекта составляет 25 миллиардов рублей.