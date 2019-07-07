Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone

Аккумулятор iPhone взорвался в автомобиле жительницы американского штата Оклахома Джабрии Пратт, пишет Daily Mail.

По словам женщины, в результате взрыва ее машина загорелась, и салон был полностью уничтожен. Пратт рассказала, что ранее она заменила старую батарею телефона на новую, которую заказала на сайте Amazon.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарные. Они отметили, что последствия могли быть значительно хуже, если бы окна автомобиля были открыты.

В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор. Будучи за рулем автомобиля, девушка положила телефон на переднюю панель. Раздался хлопок, из смартфона пошел дым, а девушка закричала. Через несколько секунд аппарат загорелся.

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