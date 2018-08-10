Взрыв iPhone после ремонта попал на видео

Видео: pearvideo.com

Жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор. Ролик опубликован на видеохостинге Pear Video.

На кадрах видно, как девушка, будучи за рулем автомобиля, положила телефон на переднюю панель. Раздался хлопок, из смартфона повалил дым, а девушка принялась кричать. Через несколько секунд аппарат загорелся.

В описании к видео значится, что аккумулятор в iPhone был заменен в феврале этого года в одной из фирм по ремонту техники. Позднее стало известно, что взрыв произошел именно из-за некачественной батареи.

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