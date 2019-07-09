Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда

Герцогиня Сассеская Меган надела ожерелье австралийского дизайнера Эммы Свэнн (Emma Swann), после чего сайт магазина Verse Fine Jewellery сломался из-за огромного количества заказов на такие же украшения. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл посетила 4 июля теннисный матч с участием Серены Уильямс в золотой цепочке с маленькой буквой «А», которая символизирует первую букву имени сына герцогини Арчи. Сразу после этого Свэнн сообщила, что ее сайт перестал работать из-за наплыва посетителей, желающих приобрести такие же подвески с разными буквами. «Я получила массу заказов с того момента. Люди заказывали инициалы по разным поводам: многие хотели с сердцами, кто-то — для детей или родителей, другие — на крещение. Это чудесно», — прокомментировала она.

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Дизайнер отметила, что никогда не общалась с герцогиней лично, но является большой поклонницей королевский семьи. Ожерелье, о котором идет речь, стоит 590 долларов (32 тысячи рублей).

Ранее в июле эксперты моды увидели скрытый смысл в наряде герцогини Сассекской Меган во время крещения ее сына Арчи в Виндзоре. Она пришла на церемонию в белом платье Dior с вырезом лодочкой, напоминающем ее свадебное платье Givenchy. Более того, на ней были те же самые серьги-гвоздики из белого золота и бриллиантов французского модного дома Cartier, в которых она выходила замуж за принца Гарри в мае 2018 года. По мнению стилистов, таким образом Маркл решила связать два значимых события ее жизни: замужество и рождение первенца.

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