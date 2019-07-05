Раскрыт секрет крошечного украшения Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган надела крошечное украшение в честь новорожденного сына Арчи. На это обратило внимание издание The Sun.

37-летняя жена принца Гарри появилась на международном теннисном турнире Уимблдон 4 июля в белом пиджаке в полоску, синих джинсах, черном топе и черных туфлях-лодочках. Герцогиня дополнила свой наряд черными очками и бежевой шляпой-федорой.

Кроме того, на шее Меган Маркл было ожерелье американского дизайнера украшений Дженнифер Мейер, стоимость которого составляет 278 фунтов стерлингов (около 22 тысяч рублей). Поклонники герцогини посчитали, что она надела украшение в честь недавно рожденного первенца Арчи, так как на подвеске была буква «А».

Ранее в июле герцогиню Сассекскую заподозрили в попытке восстановиться после родов с помощью драгоценностей. Журналисты обратили внимание, что в последнее время Меган Маркл выходит в свет в украшениях с бирюзой. Эксперт по драгоценным камням отметила, что именно этот камень способствует скорейшему выздоровлению.

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