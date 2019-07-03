Меган Маркл заподозрили в нестандартном способе лечения

Герцогиню Сассекскую заподозрили в попытке восстановиться после родов с помощью драгоценностей. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты обратили внимание, что в последнее время Меган Маркл выходит в свет в украшениях с бирюзой. Например, в выходные она появилась на лондонском бейсбольном матче в прямоугольных серьгах с бирюзой, а в день первого интервью после рождения сына Арчи в Виндзорском замке — в ожерелье с этими камнями.

Эксперт по драгоценным камням и писательница Хизер Аскиноиз (Heather Askinoise) предполагает, что герцогиня надевает этот камень, чтобы ускорить восстановление после родов. «Этот чудесный драгоценный камень стоит носить, когда вы хотите сфокусироваться на своем здоровье. Бирюза — идеальный кристалл для новоиспеченных матерей, она дарит им благословение», — объяснила она. Специалистка также отметила, что именно бирюза способствует скорейшему лечению и восстановлению после болезней.

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Ранее в июне пользователи соцсети восхитились внешним видом герцогини Сассекской. Они удивились, что Маркл вернулась в идеальную форму всего через два месяца после родов. «Объясните мне, как [37-летняя] мама Арчи выглядит так, будто ей 22?» — осведомилась одна из пользовательниц Instagram под фотографией в королевском аккаунте. «Меган выглядит изумительно красиво и излучает радость. Я не могу себе представить, чтобы можно было так классно выглядеть и выходить в свет меньше, чем через два месяца после родов», — поддержала ее другая.

6 мая у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

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