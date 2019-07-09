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«Запрет» на вклады в валюте объяснили шуткой

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Банк России всерьез не обсуждал с профессиональными участниками рынка ограничения на открытие валютных вкладов для простых россиян, пишет Forbes со ссылкой на источники. Поводом для подобных новостей стала шутка на встрече ЦБ с представителями саморегулируемых организаций финансового рынка.

По данным собеседника издания, в ходе этой встречи один из участников рынка озвучил опасения, что регулирование рынка может дойти до запрета регулятором открывать валютные вклады неквалифицированным инвесторам. «Это был возглас коллег. И контекст был шуточный», — заявил источник.

В то же время другой участник встречи отметил, что первый зампред Центробанка Сергей Швецов, который присутствовал на встрече, воспринял идею серьезно. Однако в дальнейшем в ЦБ заявили Forbes, что в таком контексте тема по валютным вкладам не обсуждалась и не обсуждается.

Согласно данным Банка России, на 1 июня 2019 года объем средств, размещенных гражданами на валютных депозитах, достиг 6,2 триллиона рублей. Объем вкладов физлиц в нацвалюте составил 22,6 триллиона рублей.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов. Это означает, что они могут стать недоступными для простых россиян. По информации издания, соответствующие поправки в законодательство обсуждались на закрытой встрече Банка России с участниками финансового рынка.

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