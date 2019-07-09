Джаггер высмеял Трампа и предложил новую концовку войны за независимость США

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Мик Джаггер

Во время концерта солист рок-группы The Rolling Stones, британец Мик Джаггер высмеял президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Артист вспомнил ошибку, которую Трамп допустил в речи, приуроченной к празднованию Дня независимости США. 4 июля глава страны заявил, что американская армия захватила британские аэропорты во время войны 1775 года — больше чем за век до появления первых самолетов.

Мик Джаггер сказал, что День независимости США всегда был «трогательным праздником для нас, британцев». «На самом деле президент высказал очень хорошую мысль в своем выступлении накануне вечером. Если бы только у британцев были аэропорты, для нас все могло бы сложиться иначе», — пошутил артист.

Ранее весной Мик Джаггер перенес операцию на сердце, из-за чего группе The Rolling Stones пришлось отменить гастроли по Северной Америке, которые должны были начаться в апреле. 22 июня коллектив возобновил концертную деятельность.

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