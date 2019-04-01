Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана. Об этом передает Reuters в понедельник, 1 апреля.

Медицинскую процедуру проведут в Нью-Йорке на этой неделе. Ожидается, что уже летом 73-летний музыкант сможет вернуться на сцену.

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Ранее исполнитель сообщил в своем Twitter-аккаунте, что из-за его болезни коллектив отменил гастроли по США и Канаде. Он попросил прощения у фанатов и признался, что ненавидит подводить людей.

«Я опустошен необходимостью отложить тур, но я буду очень усердно работать, чтобы вернуться на сцену как только смогу. Еще раз приношу огромные извинения всем», — написал Джаггер.

Тур Rolling Stones должен был продлиться с 20 апреля по 29 июня. Группа планировала отыграть 17 концертов.

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