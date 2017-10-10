Moleskine выпустил блокнот с языком Мика Джаггера

Бренд Moleskine выпустил лимитированную коллекцию ежедневников в честь группы Rolling Stones. Об этом во вторник, 10 октября, представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

«Каждая из записных книжек станет хорошим подарком для любителей рок-н-ролла и в особенности фанатов Мика Джаггера и Кита Ричардса. Свобода, 60-е, страсть и рок-н-ролл — все это в одном из самых узнаваемых в мире символе рок группы Rolling Stones, красующемся по центру яркой обложки», — отметили создатели записных книжек.

Логотип группы Rolling Stones представляет собой губы и высунутый язык между ними. Первый эскиз появился в 1970 году. Многие фанаты полагают, что на рисунке изображен рот самого Джаггера.

Лимитированная серия Rolling Stones — последняя новинка в серии «музыкальных» блокнотов, посвященных группам, переопределившим свой жанр и ставшим символами не только стиля музыки, но и образа жизни. Записные книжки Moleskine представлены в нескольких размерах и уникальных расцветках.

Moleskine — торговая марка итальянской компании Modo & Modo, производящей канцелярские товары, преимущественно записные книжки.