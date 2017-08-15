Moleskine приготовил желто-голубой сюрприз фанатам миньонов

Бренд Moleskine выпустил лимитированную коллекцию ежедневников Minions Limited Edition, посвященную миньонам. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 15 августа.

Блокноты с закругленными краями выполнены в желто-голубом цвете, на обложках изображены герои мультфильма. Коллекция выпущена ограниченным тиражом. Во внутренний кармашек вложены тематические наклейки.

Moleskine — торговая марка итальянской компании «Modo & Modo», производящей канцелярские товары, преимущественно записные книжки.

«Миньоны» — спин-офф франшизы «Гадкий я», рассказывающий о похождениях крошечных желтокожих приспешников главного героя — перевоспитавшегося суперзлодея по имени Грю.Третий по счету фильм франшизы вышел в российский прокат в начале лета.

В конце июня 2017 года японская марка Bape выпустила линейку одежды в честь миньонов. В нее вошли футболки и худи с изображением мультипликационных персонажей.