Японские дизайнеры превратили людей в миньонов

Японская марка Bape представила коллекцию одежды, посвященную миньонам. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает Highsnobiety. Создание линейки приурочено к выходу нового фильма во франшизе «Гадкий я».

В линейку вошли футболки и худи с изображением мультипликационных персонажей. Ожидается, что в продаже новинки появятся с 5 июля.

«Миньоны» — спин-офф франшизы «Гадкий я», рассказывающий о похождениях крошечных желтокожих приспешников главного героя — перевоспитавшегося суперзлодея по имени Грю. Сборы мультфильма в мировом прокате составили 1,08 миллиарда долларов. Благодаря этому лента поднялась на второе место в рейтинге самых кассовых анимационных фильмов в истории кино и обогнала «История игрушек 3: Большой побег» (сборы — 1,06 миллиарда долларов).

Третий по счету фильм из цикла «Гадкий я» появится в российском прокате в конце июня.