Культура
 

Найдено объяснение желтизны Симпсонов и миньонов

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Тому факту, что в большинстве мультфильмов наиболее запоминающиеся персонажи нарисованы в желтой гамме, нашли объяснение. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает NME.

Во-первых, такие герои, как Симпсоны, миньоны, Губка Боб, Баттерс («Южный парк») и Винни-Пух лучше видны на фоне голубого неба или воды — это объясняется цветовой теорией, согласно которой в контексте телевидения желтый является противоположностью синему.

Данное сочетание, по мнению представителя сети Channel Frederator Джейкоба Аткинсона, представляет собой наиболее контрастную пару, учитывая то, что большинство событий в анимационных шоу происходит на фоне неба.

Второе объяснение — цветовая психология, согласно которой желтый цвет выражает радость, энергию и активность — наиболее существенные качества для мультипликационных персонажей.

Наконец, желтый цвет — один из немногих, который не может быть спутан с другим, как, к примеру, в случае с дальтонизмом (когда не различаются красный и зеленый). Именно в таких оттенках выполнены самые бросающиеся в глаза предметы — такси, заграждения и предупредительные знаки.

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