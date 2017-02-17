Создатели «Робоцыпа» сняли диванную сцену для «Симпсонов»

Авторы комедийного мультсериала «Робоцып» (Robot Chicken) создали сцену с диваном для «Симпсонов». Видеоролик опубликован на YouTube-канале Animation on FOX.

В клипе Гомер Симпсон оказывается в других мультфильмах, в частности в «Робоцыпе» и «Южном парке» (South Park), пытаясь вернуть картину из гостиной своего дома.

Сцены на диване — отличительный знак «Симпсонов». В каждой серии персонажи пытаются добраться до дивана перед телевизором, но им что-то мешает. Сюжет заставки меняется в каждом эпизоде. «Симпсоны» выходят на телеканале Fox c декабря 1989 года. 28-й сезон мультсериала стартовал в сентябре 2016-го.