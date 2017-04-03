Аниматор «Симпсонов» объяснил отсутствие пятого пальца у персонажей мультфильмов

Американский аниматор Джефф Марш рассказал, почему у персонажей мультфильмов, как правило, есть только четыре пальца. Об этом сообщает BBC News в понедельник, 3 апреля.

«Одна из причин, по которой у персонажей мультфильмов только четыре пальца, — экономия времени. Когда тебе нужно рисовать 24 кадра для одной секунды, отказ от одного пальца сохраняет кучу времени», — объяснил Марш.

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Он также посоветовал начинающим мультипликаторам не пользоваться ластиком и рисовать, не отрывая руки от листа. По его словам, так формы будут получаться больше и четче.

Джефф Марш — лауреат двух премий Эмми. Он работал над такими мультсериалами, как «Симпсоны», «Новая жизнь Рокко», «Закон Майло Мерфи» и «Финес и Ферб».