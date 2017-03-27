Озвучивающая Барта Симпсона актриса разыграла школьника голосом

Видео: TMZ

Американская актриса Нэнси Картрайт разыграла 13-летнего школьника, продающего сладости на улице, внезапно заговорив с ним голосом Барта из мультсериала «Симпсоны». Видеозапись диалога опубликовал портал TMZ.

Сперва подросток не понял, что общается с актрисой, озвучивающей персонажа, и отметил, что у женщины «хорошо получается копировать голос».

Картрайт принимает участие в озвучке «Симпсонов» с первых эпизодов мультсериала, вышедших в 1987 году. Ее голосом также говорят Ральф Виггам, Нельсон Манц, Тодд Фландерс и Керни. Картрайт также издает звуки за младенца Мэгги Симпсон.