Moleskine сделал блокнот для оцифровки записей

Бренд Moleskine представил новый набор Smart Writing, при помощи которого можно быстро оцифровывать написанные от руки заметки. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

Система состоит из трех элементов: планшета Paper Tablet, ручки Moleskine Pen+ и приложения Moleskine Notes App (доступно для платформ iOS и Android), полностью интегрированных между собой. В ручке есть и интегрированный накопитель на 90,6 мегабайт, в котором хранится написанное до момента синхронизации со смартфоном или планшетом; этого места достаточно для хранения 1 000 страниц заметок.

По словам представителей марки, гаджет предназначен для современных людей творческих профессий и студентов. Цены на новинку пока не названы.

торговая марка итальянской компании «Modo & Modo», производящей канцелярские товары, преимущественно записные книжки. Весной 2016 года марка показала спеуциальную коллекцию для фанатов сериала «Игра престолов». Фирменные блокноты украшены символикой благородных домов Вестероса: Старков, Ланнистеров и Таргариенов.