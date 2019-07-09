Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из противоминной установки

В сети появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи города Марьинка Донецкой области из противоминной установки УР-83П. Кадры опубликованы в Facebook-аккаунте 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

«Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо с улиц населенного пункта Александровка, надеясь, что Вооруженные силы Украины, поддавшись на провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки», — заявили в бригаде.

Там добавили, что ополченцы специально подорвали здания в Марьинке, чтобы представить их как обстрелы ВСУ, дискредитировав тем самым подразделения украинской армии. Видеоролик был передан в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины.

УР-83П — противоминная установка, предназначенная для прохождения минного поля путем его подрыва и создания ряда траншей.

Конфликт между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса начался весной 2014 года. Тогда киевское руководство объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей юго-востока страны. Западные страны и Украина регулярно называют Россию одной из сторон противостояния. Москва, в свою очередь, отвергает эти утверждения. В 2018-м операция была переформатирована и перешла под контроль ВСУ.

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