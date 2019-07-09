Украинский военный расстрелял подчиненную в Донбассе

Начальник отделения кадров одной из частей ВСУ в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом сообщается на сайте пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

Согласно информации ополченцев, сотрудники СБУ выявили канал передачи данных о личном составе бригады военнослужащим Народной милиции ЛНР. Отмечается, что сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина в течение десяти месяцев передавала личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах.

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Узнав о шпионаже, начальник отдела пытался устроить самосуд над подчиненной — он выстрелил ей в живот из табельного оружия. Савушкина была госпитализирована с ранением брюшной полости.

В конце июня сообщалось, что боец ВСУ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил поджог, в результате которого пострадали несколько человек. Ранее командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, трое получили ранения.

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