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В Донбассе пьяный полицейский порезал двух человек

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Фото: РИА Новости

Пьяный украинский полицейский порезал двух человек в Донбассе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.

Инцидент произошел поздно вечером 28 июня. 23-летний полицейский батальона патрульной полиции в Донецкой области в нерабочее время находился в одном из кафе города Лиман.

«После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению. Оба мужчины, которые оказались родными братьями 32 и 35 лет, доставлены в городскую больницу и прооперированы», — говорится на сайте прокуратуры.

Полицейский подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. В данный момент он находится под домашним арестом.

В феврале этого года пьяный украинский военный расстрелял своего сослуживца. В ноябре 2016 года у бойца полка «Азов» в Мариуполе произошел конфликт с местным жителем. Ссора переросла в драку, в результате которой военнослужащий перерезал горло своему противнику.

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