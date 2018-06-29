Командир украинских десантников пошел за продуктами и получил ножом в живот

В Житомире ранен заместитель начальника десантно-штурмовых войск (ДШВ) Украины полковник Павел Щербань. Об этом сообщает командование ДШВ на своей странице в Facebook.

«27 июня в вечернее время (23:50) в городе Житомир возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего ДШВ ВС Украины полковник Щербань. В настоящее время офицер находится на лечении, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении командования.

Полиция проводит следственные действия по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Нападавшему грозит до восьми лет тюрьмы. Правоохранительные органы пока не смогли определиться с приоритетной версией случившегося.

На Украине это не первый случай инцидента с военными. В ноябре 2016 года у бойца полка «Азов» в Мариуполе произошел конфликт с местным жителем. Ссора переросла в драку, в результате которой военнослужащий перерезал горло своему противнику.

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