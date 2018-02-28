Боец «Азова» полоснул прохожего ножом по горлу и отделался штрафом

В Мариуполе вынесли приговор бывшему бойцу полка «Азов», перерезавшему горло местному жителю. Об этом сообщает портал 0629.

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Убийство произошло в ноябре 2016 года. Согласно вердикту, доброволец полка «Азов», проходивший службу в должности санитара, шел по улице, когда его окликнул незнакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения, позднее между ними возник «конфликт из-за различия в политических убеждениях». Завязалась драка, в ходе которой боец, «понимая, что нападавший физически сильнее», нанес противнику несколько ударов ножом. Одно из ранений пришлось в шею и оказалось смертельным.

Суд признал факт превышения пределов необходимой обороны и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, позже срок был заменен на два года служебного ограничения для военнослужащего и ежемесячный вычет 20 процентов его дохода в пользу государства.

Созданный в 2014-м добровольческий батальон «Азов» позднее переформировали в полк. Его бойцы участвовали в боевых действиях против ополчения Донбасса.

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