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Командир «Азова» назвал способ захвата Украиной Донбасса

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Андрей Билецкий
Андрей Билецкий

Депутат Верховной Рады Украины, основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что для захвата Донбасса украинская армия должна применить боевую авиацию. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK, видео доступно на YouTube.

«У нас есть все возможности использовать там украинскую авиацию. Мы этого до сих пор не делаем только из-за того, что у нас трусливый начальник Генерального штаба», — заявил Билецкий.

Он добавил, что Киев должен решиться на наступление в Донбассе. «Да, там есть достаточно мощная группировка. Какая? Три, пять, семь тысяч человек, не более того. Это под силу украинской армии», — сказал депутат.

9 октября депутат Верховной Рады, лидер «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года.

Неделей ранее Ярош заявил, что введение миротворцев в регион позволит Киеву произвести там зачистку. В частности, он отметил, что Киеву выгодно введение миротворческого контингента на российско-украинскую границу. После этого, по его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) может начать преследовать сторонников ополчения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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