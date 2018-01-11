С сайта «Азова» пропали фотографии бойцов полка с американским оружием

C сайта полка Национальной гвардии Украины «Азов» исчезли фотографии бойцов подразделения, на которых они позируют с гранатометами американского производства PSRL-1. На это в своем Twitter обратил внимание исследователь проекта Bellingcat Арик Толер.

«С сайта "Азова" был удален материал, в котором упоминалось о бойцах с опознавательными знаками полка, которые использовали PSRL-1. Вполне возможно, что эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у "Азова" они были», — написал Толер.

При попытке открыть материал с названием «Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ» на сайте «Азова» ресурс выдает ошибку 404. Впрочем, данные, опубликованные на сайте 22 июля 2017 года, сохранились в кеш-памяти Google.

9 января проект Digital Forensic Research Lab, запущенный аналитическим центром Atlantic Council, опубликовал материал, в котором говорилось о том, что американское летальное оружие, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, могло использоваться украинскими подразделениями в конфликте в Донбассе в течение нескольких месяцев. В материале говорится, что поставками занимается компания из Техаса AirTronic USA. Главный директор компании Ричард Вендивер рассказал, что AirTronic USA поставляет оружие Украине с 2016 года. Он также сообщил «Голосу Америки», что его компания продолжает поставки оружия на Украину «в очень тесной координации с посольством США в Киеве, с Госдепом, с Пентагоном и правительством Украины».

Источник в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщил корреспонденту государственного информационного агентства «Укринформ», что «Азов» не может иметь на вооружении противотанковые ракетные комплексы. «Сообщения в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin», — сообщил он. На данный момент публикация недоступна, однако сохранилась в кеш-памяти Google.

В самом «Азове» заявили изданию «Обозреватель», что получили один американский гранатомет PSRL-1 «на время» и только для пробных тестов, а не для ведения боевых действий в Донбассе.

Гранатомет PSRL-1 (Precision, Shoulder-fired Rocket Launcher) является усовершенствованной версией советского РПГ-7, созданной в США.

23 декабря 2017-го сообщалось, что США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине. В Вашингтоне заявили, что «США решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий».

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