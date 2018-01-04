Климкин рассказал о предназначении американского оружия на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использовано исключительно в «случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований» на востоке страны. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Материалы по теме Большие стволы: США разрешили продавать Украине оружие Киев получит снайперские винтовки и гранатометы, но останется без ракет

«Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта», — заявил он на встрече с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

Также он отметил, что решение президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине летального оборонного вооружения несет как символический, так и практический характер. «То, что делает Россия сейчас — это абсолютно сознательная тактика контролируемой эскалации, и мы не исключаем дальнейшей военной эскалации», — добавил Климкин.

23 декабря сообщалось, что США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине. В Вашингтоне заявили, что «США решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!