Украинские военные поучаствовали в массовой драке с гражданскими

В Херсонской области Украины произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими подразделения Военно-морских сил страны. Об этом с своем Facebook сообщила пресс-служба ВМС.

По утверждению военных, драку спровоцировали местные жители, которые сначала избили солдата, а затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехали к военному объекту и начали оскорблять людей в погонах.

Уточняется, что с обеих сторон конфликта есть пострадавшие. По факту инцидента проводится служебная проверка, материалы переданы в правоохранительные органы.

28 февраля в Мариуполе вынесли приговор бывшему бойцу полка «Азов», перерезавшему горло местному жителю. Согласно вердикту, доброволец шел по улице, когда его окликнул незнакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения, позднее между ними возник «конфликт из-за различия в политических убеждениях». Суд приговорил его к двум годам служебного ограничения для военнослужащего и штрафу.

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