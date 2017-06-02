На западе Украины избили потерявшего ногу в Донбассе ветерана АТО

В Ровно на западе Украины участника военной операции Киева в Донбассе, потерявшего ногу в боях в Луганском аэропорту, избили местные жители. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает телеканал ТСН. (Сюжет опубликован на видеохостинге YouTube).

По рассказам участника АТО (антитеррористической операции — так украинские власти называют боевые действия в Донбассе), он попытался остановить нетрезвых молодых людей на скутере. Когда он начал вызывать полицию, местные жители избили его. В результате драки у ветерана лопнула барабанная перепонка и был поврежден протез.

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Молодые люди утверждают, что боец АТО просто неудачно упал.

В феврале в Киеве водитель маршрутного такси отказался везти участника АТО и пожелал тому смерти.

В августе 2016-го в Ровно неизвестные избили 20-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Рудейчука, который в ходе боевых действий в Донецком аэропорту получил ранение головы. По словам ветерана АТО, избить его могли из-за внешнего вида — на нем была футболка запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».