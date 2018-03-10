Телеведущий Шейнин раскрыл детали стычки с бойцом АТО в Италии

Ведущий российского Первого канала Артем Шейнин рассказал РИА Новости детали встречи с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Ананьевым, имевшей место в итальянской Вероне.

«Никакого нападения, конечно, не было, и никаких переполнявших молодого человека эмоций тоже. Он за нами долго наблюдал, фотографировал задолго до того, как подошел, и вообще действовал абсолютно расчетливо, рационально. В самом начале знакомства он сказал: "Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил". Человек, которого ослепил праведный гнев, не оперирует словами: "если бы да кабы..." », — рассказал Шейнин.

«Я ему сказал: "Ну, раз мы все-таки здесь, говорить не о чем и я пойду". После этого человек перешел на самый понятный, видимо, для него способ общения и начал плеваться. Я уже лет 45 как не выяснял отношений ни с кем плевками. А он опять перешел к "если бы" — стал говорить, "я бы тебе голову отрезал"», — добавил телеведущий.

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Кроме того, по словам Шейнина, ему было понятно, чего добивался Ананьев, который расчетливо его провоцировал. «На камеру все выглядело бы именно так, что это я первый полез в драку», — считает он. «Парень занимается своей раскруткой, пиарится как умеет. Жалею его, сочувствую. Его действия и манера общаться — это калька с того, чем занимается нынешняя украинская власть последние четыре года», — сказал ведущий Первого канала.

Шейнин добавил, что знал об Ананьеве и до инцидента в Вероне и читал его интервью, данные во времена военной службы. «Могу сказать, что он не конченый подонок, у него имеются базовые моральные установки, просто парню заморочили голову. Очень надеюсь, что когда-нибудь он очнется, придет в себя, и тогда мы поговорим уже по-человечески», — заключил он.

9 марта Валерий Ананьев, принимавший участие в антитеррористической операции на востоке Украины, рассказал, что встретил Шейнина в итальянской Вероне. «Я только что чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте», — подписал фотографии Шейнина боец ВСУ.

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