Сознавшегося в убийстве ведущего отпустило после выдвижения Путина на выборы

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин во время эфира признался, что ему полегчало после того, как Владимир Путин заявил, что станет баллотироваться на пост президента на выборы в 2018 году.

«Мне что-то полегчало. Меня как-то отпустило, если честно», — сказал он.

Передача шла в прямом эфире 6 декабря, когда Путин объявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2018 году. Поначалу в студии обсуждали выступление президента на форуме «Доброволец России» и его неминуемое участие в предстоящих выборах. После получаса обсуждения в эфир вывели ролик с завода ГАЗ, где глава государства объявил о своем решении.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го.

Шейнин известен эксцентричным поведением и необычными высказываниями в эфире. Так, в октябре он набросился на гостя своей программы, американского журналиста Майкла Бома. В ситуацию вмешались соведущая Шейнина Екатерина Стриженова и гость программы Францу Клинцевичу.

Годом ранее он признался в эфире, что «убивал» и после этого может «спокойно разговаривать с людьми».