Боец АТО «чуть не убил» в Италии скандального ведущего Первого канала

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Валерий Ананьев, принимавший участие в антитеррористической операции на востоке страны, в своем Twitter рассказал, как встретил в итальянской Вероне ведущего российского Первого канала Артема Шейнина.

«Я только чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте», — написал Ананьев.

Ведущий программу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин известен эксцентричным поведением и необычными высказываниями в эфире. Так, в октябре 2017 года он набросился на гостя своей программы, американского журналиста Майкла Бома. В ситуацию вмешались соведущая Шейнина Екатерина Стриженова и гость программы Франц Клинцевич.

До этого в апреле он вынес в студию для украинского блогера Сергея Запорожского ведро с наклейкой «г**но» и настойчиво предлагал из него поесть.

Годом ранее Шейнин признался в эфире, что убивал и после этого может спокойно разговаривать с людьми.

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