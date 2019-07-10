Назван самый эффективный способ похудеть

Группа ученых из Университета штата Джорджия (США) сравнила разные способы борьбы с лишним весом. По их мнению, занятия спортом значительно эффективнее диет и подсчета калорий, сообщает Medical Xpress.

По словам специалистов, плохое состояние мышц снижает чувствительность к инсулину, провоцирует диабет, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Слабые мышцы могут быть следствием не только низкой физической активности, но и стресса и неправильного питания.

Вместе с тем состояние мышц отражается на самом процессе похудения, снижая его эффективность. Исходя из этого, для борьбы с лишним весом ученые предлагают сконцентрироваться не на диетах, а на занятиях спортом, что поможет не только справиться с ожирением, но и снизит риск развития заболеваний.

В июне ученые Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что кофеин стимулирует функции бурой жировой ткани (бурый жир), способствуя сжиганию калорий. Открытие демонстрирует потенциально терапевтические свойства кофе, которые будут полезными для взрослых с ожирением и диабетом.

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