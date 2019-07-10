Воробьев встретился с мультистобалльниками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на 100 тысяч рублей выпускникам, которые набрали 300 баллов по трем предметам единого государственного экзамена. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 10 июля.

«Поздравляю вас с высокими результатами. Преподавателей, которые вас готовили, обязательно поощрим. Мы считаем, что их лепта тоже значима и играет большую роль», — сказал он.

В свою очередь, выпускник школы №1 во Фрязине Георгий Савидов, получивший максимальную оценку по математике, физике и информатике, рассказал губернатору, что хотел бы посвятить себя либо математике, либо программированию.

О денежном поощрении отличившихся школьников ранее распорядился Андрей Воробьев. Средства получают не только выпускники, но их учителя. Кроме того, денежное вознаграждение предусмотрено за результат в сто баллов и по одному предмету.

В этом году 483 человека стали стобалльниками, из них 33 человека получили высший балл по двум и более предметам. Всего ЕГЭ в регионе сдали почти 38 тысяч человек.