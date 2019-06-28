Власти Подмосковья рассказали о выплатах для отличившихся на ЕГЭ

Выпускники подмосковных школ, которые в ходе сдачи единого госэкзамена набрали 100 баллов по двум и более предметам, получат денежное поощрение, сообщила региональный министр образования Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент Ленты.ру в пятницу, 28 июня.

«В этом году в Подмосковье три человека набрали высший балл по трем предметам, 27 — по двум», — рассказала Забралова.

По ее словам, по поручению губернатора Андрея Воробьева этим детям выплатят по 100 тысяч рублей. Министр напомнила, что денежное поощрение в том же размере получат учителя, подготовившие стобалльников.

21 июня Забралова сообщила, что 100 баллов набрали более 400 выпускников. Она поздравила учеников с окончанием школы, а также отметила высокий профессионализм местных педагогов.

В прошлом году свыше 300 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ.