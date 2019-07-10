Литовский премьер передумал уходить в отставку

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о намерении остаться на своем посту, несмотря на высказанное ранее желание уйти в отставку. Об этом сообщает «Европейская правда».

«На встрече с избранным президентом Гитанасом Науседой, когда констатировалось создание новой коалиции, оценивалась ситуация в стране, говорилось о необходимости продолжить начатую работу. Была высказана поддержка, и я принял решение формировать правительство, продолжить выполнение важных дел», — заявил он.

Сквернялис отметил, что пока не может сказать, кто из министров останется, а кто покинет правительство, а также пока не назовет потенциальные кандидатуры. С президентом он обсудил, в том числе, подход к формированию нового правительства.

«Речь идет о другом принципе формирования, это и политический, и профессиональный принцип», — отметил он.

В мае Сквернялис участвовал в президентских выборах, где занял третье место с результатом около 20 процентов. Политик посчитал поражением невыход во второй тур и обещал сложить с себя полномочия 12 июля. «Это означает, что у меня нет доверия людей, что я не могу возглавлять правительство», — заявил он.

Победителем президентской гонки стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Его поддержали 68,4 процента избирателей.

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