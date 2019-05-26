Кандидаты в президенты Литвы задумались о налаживании отношений с Россией

Кандидаты в президенты Литвы Ингрида Шимоните и Гитинас Науседа, вышедшие во второй тур выборов, выступили против «жесткого» курса в отношениях с Россией. Об этом сообщает RT.

В частности, независимый претендент, экономист Гитанас Науседа высказал мнение, что излишне жесткая риторика может навредить, поскольку Вильнюс «не может закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях».

Бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните, в свою очередь, отметила необходимость подготовки к будущим переговорам с Россией, однако заявила, что сейчас нет оснований для изменения курса в отношении Москвы.

26 мая в Литве проходит второй тур выборов. Изначально за пост главы государства боролись девять человек. По законодательству Литвы, для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать не менее 51 процента голосов. Науседа и Шимоните набрали по 30 процентов.

С 2009 года Литовскую Республику возглавляет Даля Грибаускайте. До этого она несколько лет руководила министерством финансов Литвы, в разное время была европейским комиссаром по вопросам образования и культуры, по финансовому программированию и бюджету. В 2014-м она была переизбрана на второй срок, ее полномочия заканчиваются 12 июля.

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