Подозреваемая в работе на КГБ президент Литвы получит пожизненную охрану

Президента Литвы Далю Грибаускайте, чьи полномочия истекают летом 2019 года, продолжат охранять сотрудники Департамента охраны руководства (VAD). Об этом говорится в публикации латвийского издания LRT.

Издание утверждает, что после вступления в должность нового президента, глава государства покинет президентскую резиденцию Турнишкес,и переедет в новый дом, а часть сотрудников VAD последует за ней, продолжая обеспечивать ее охрану. Эта мера не будет носить временный характер — государство обеспечит Грибаускайте телохранителями до конца ее жизни.

Кроме того, сразу после объявления результатов президентских выборов, второй тур которых пройдет 26 мая, охрана будет приставлена и к их победителю. Представитель VAD Паулюс Немирос отметил, что в настоящее время спецслужба занимается подготовкой жилищ обоих кандидатов, поскольку в случае победы никто из них не сможет переехать в президентскую резиденцию сразу.

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Первый тур президентских выборов прошел в Литве 12 мая. В нем приняли участие девять кандидатов. По его итогам с минимальным разрывом во второй тур прошли экономист Гитанас Науседа и член латвийского сейма Ингрида Шимоните.

Даля Грибаускайте стала президентом Литвы в 2009 году. До этого она несколько лет руководила министерством финансов, в разное время была европейским комиссаром по вопросам образования и культуры, по финансовому программированию и бюджету. В 2014 году она была переизбрана на второй срок.

Грибаускайте часто становится объектом нападок из-за ее советского прошлого — окончив Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), она сразу вступила в КПСС. Кроме того, ее неоднократно подозревали в сотрудничестве с КГБ.

Последний раз скандал на эту тему разразился весной 2018 года, когда главный редактор и владелец газеты «Республика» Витас Томкус начал публиковать списки секретных сотрудников литовского КГБ, в которых также фигурировало имя Грибаускайте.

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