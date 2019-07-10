Южная Корея решила дружить с Россией назло Японии

Южной Корее необходимо развивать сотрудничество с Россией в химической промышленности для восстановления ущерба от санкций Японии, заявили главы южнокорейских корпораций на встрече с президентом страны Мун Чжэ Ином. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на представителя администрации главы государства Ко Мин Чжун.

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Во встрече, которая прошла в среду, 10 июля, приняли участие главы 30 крупнейших корпораций Южной Кореи. Главной темой стало решение Японии ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею.

В ходе встречи участники подчеркнули необходимость расширять сотрудничество с Россией в химической промышленности, а также указали на необходимость диверсификации цепочек поставок в этой сфере.

Главы МИД России и Южной Кореи — Сергей Лавров и Кан Ген Хва — на встрече в июне договорились о переговорах по соглашению о формировании зоны свободной торговли между двумя странами. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили развитие сотрудничества государств в областях науки и технологии, информационно-коммуникационной сфере и инновациях.

Япония 1 июля ввела санкции против Южной Кореи, ужесточив ограничения на экспорт материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. После вступления в силу ограничений на их поставки Южной Корее нужно получать отдельные разрешения. Принятые меры могут ударить по такому корейскому гиганту, как, например, Samsung.

Причиной санкций стал конфликт по поводу событий времен Второй мировой войны. Поводом послужило решение Верховного суда Кореи осенью 2018 года о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, в настоящее время носящей название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Суд признал, что во время Второй мировой войны этих людей принуждали к труду.

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