Зеленский отреагировал на обстрел колонны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел колонны вооруженных сил в Донецкой области, в результате которого погиб украинский военнослужащий, попыткой сорвать минский процесс. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира в Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в "нормандском формате". Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям остается неизменной», — отметил Зеленский.

По его словам, во время обстрела автомобиль губернатора Донецкой области Павла Кириленко «стоял неподалеку» и не пострадал. Также глава государства выразил соболезнования семье погибшего во время инцидента солдата.

Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений украинской армии по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп, а также мгновенно и жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.

Ранее 10 июля сообщалось, что автомобиль из колонны, в которой передвигался губернатор Донецкой области Павел Кириленко, попал под обстрел в районе населенного пункта Гранитное. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля погиб один военнослужащий.

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