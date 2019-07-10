Автоколонна с губернатором Донецкой области попала под обстрел

Автомобиль из колонны, в которой передвигался губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко, попал под обстрел в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом в среду, 10 июля, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, в результате обстрела чиновник не пострадал. В штабе Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщили, что инцидент произошел в районе южной окраины населенного пункта Гранитное. «В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», — говорится в сообщении.

В начале июля пресс-служба штаба украинской ООС сообщила об обстреле санитарного автомобиля в районе боевых действий в Донбассе. По данным штаба, в санитарный автомобиль «Хаммер», который выполнял задачу по эвакуации раненого, была выпущена противотанковая управляемая ракета. В результате прямого попадания водитель автомобиля старший матрос Сергей Майборода погиб. Еще двое находившихся в автомобиле украинских военных получили ранения. Позже в больнице от полученных травм скончалась боевой медик и сержант Ирина Шевченко.

Президент страны Владимир Зеленский назвал инцидент с обстрелом автомобиля «позорной и подлой попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе». Он отметил, что обстрел санитарного автомобиля является грубым нарушением норм международного права, и добавил, что Украина действует в его рамках. Зеленский призвал США и Европу «должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру».

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