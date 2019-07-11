Белоруссия решила взять в долг у россиян

Белоруссия готовится начать размещение государственных облигаций на Московской бирже, заявил министр финансов Андрей Белковец, которого цитирует БЕЛТА.

«У нас программа на 30 миллиардов российских рублей, там шесть траншей. Мы будем делать это постепенно, начнем с одного транша небольшого и посмотрим на спрос», — отметил Белковец.

По его словам, первый транш составит пять миллиардов рублей, затем организаторы «посмотрят на аппетит инвесторов». Минск рассчитывает на ставку ниже 10 процентов годовых, срок погашения бумаг составит три года, добавил министр.

Предыдущее размещение белорусского госдолга на российском рынке состоялось в 2010 году. Тогда Минску удалось привлечь на два года семь миллиардов рублей под 8,7 процента годовых.

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