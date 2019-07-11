Почти 100 подмосковных сирот получат ключи от квартир до конца года

До конца июля в Подмосковье детям-сиротам вручат 96 ключей от квартир в 25 муниципалитетах, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 11 июля.

«Каждая вторая квартира — в домах-новостройках, все они благоустроены», — отметила Забралова.

Министр уточнила, что на эти цели из областной казны было выделено 1,9 миллиарда рублей. Всего в 2019 году губернаторская программа по обеспечению детей-сирот жильем охватит 734 человек.

В начале месяца Забралова проинформировала о том, что органы опеки и попечительства устроили в приемные семьи 957 детей-сирот. Она также отметила востребованность школ для усыновителей, где бесплатно оказывается консультативная помощь.

В сентябре прошлого года губернатор Андрей Воробьев лично вручил ключи от новых квартир 13 детям-сиротам в Химках. Он пожелал им самореализации и исполнения желаний. Состояние квартир глава региона оценил положительно.