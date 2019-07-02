Более 950 детей усыновили в Подмосковье с начала года

Органы опеки и попечительства Подмосковья устроили в приемные семьи 957 детей-сирот с начала года, сообщила министра образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 2 июля.

«Поиск родителей очень важен, но не менее важна подготовка будущих родителей к усыновлению», — сказала она.

По ее словам, с этой целью в регионе были созданы школы приемных родителей. Они демонстрируют свою эффективность, отметила министр. Потенциальные родители могут получить в центрах консультации юристов, психологов, медиков.

Всего в Подмосковье насчитывается 4,1 тысячи приемных семей, 156 из них созданы в этом году, говорится в сообщении профильного ведомства.

26 июня губернатор Андрей Воробьев вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в Химках. По его словам, власти должны проявлять максимальную заботу о социально незащищенных гражданах. Он пожелал молодым людям реализоваться.