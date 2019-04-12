25 миллиардов рублей направят в Подмосковье на соцпособия

На предоставление социальных пособий на ребенка из областного бюджета выделят 25,2 миллиарда рублей в течение следующих пяти лет. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 12 апреля.

В регионе реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках которого предусмотрены выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

«На выплаты регионального материнского капитала направят 7,2 миллиарда рублей. 4,4 миллиарда рублей пойдут на борьбу с бесплодием», — говорится в сообщении.

Кроме того, региональное правительство выделит средства на частичную компенсацию стоимости питания обучающимся из многодетных семей.

В конце марта губернатор Андрей Воробьев распорядился о новой мере соцподдержки — подарочных наборах «Я родился в Подмосковье». Их начнут выдавать в роддомах с 1 сентября.