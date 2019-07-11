Российского экскаваторщика проверят за переправу людей в ковше

Власти Красноярского края потребовали провести служебное расследование в отношении водителя экскаватора, который помог жителям затопленного Канска перебраться через затопленную дорогу и перевозил их в ковше. Об этом сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства Анатолия Цыкалова.

«Мною дано поручение обратиться в органы трудовой инспекции и провести проверку соблюдения техники безопасности при проведении работ данной подрядной организацией», — сказал чиновник.

Видео переправы горожан с помощью экскаватора было опубликовано в паблике «Лимон ТВ» во «ВКонтакте» 10 июля. На кадрах видно, как техника стоит над пробоиной в дороге, под ней вырывается вода. Две женщины забираются в ковш, который переносит их с одного берега на другой, другие люди ждут своей очереди. Уточняется, что ролик снят в поселке Строителей.

В начале июля уровень воды в реке Кан поднялся. Канск затопило, был введен режим ЧС, многие дороги размыло. По информации телеканала, попавший на видео экскаватор участвовал в работах по восстановлению трассы.

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