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Тело водителя экскаватора привезли на похороны в ковше

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leicestermercury.co.uk

Бывшего машиниста экскаватора привезли на похороны в ковше. На видео с необычной похоронной процессией обратило внимание издание Leicester Mercury.

Лен Фэирхерст (Len Fairhurst) из британского города Лестер скончался в 77 лет от пневмонии. Проработавший на стройках десятки лет мужчина пожелал перед смертью, чтобы гроб с его телом до последнего пристанища довезли в ковше экскаватора.

«Отца знали как очень хорошего экскаваторщика. Так что это был приятный жест, ему бы это понравилось», — отметила его дочь, 54-летняя Трейси Кокс (Tracy Cox).

Организатор похорон признался, что такая церемония была у него впервые, но добавил, что все гости сошлись на том, что «это был идеальный способ проводить Лена в последний путь».

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