Армия снеговиков в Англии похоронила снежную бабу и потребовала правосудия

Более 40 снеговиков слепили жители английского городка Гейтсхед после того, как вандалы сломали «снежную бабушку» на одной из автобусных остановок. Об этом сообщает The Sun.

Фигуру бабушки из снега слепила горожанка Рейчел Белл для своей дочери. Голова скульптуры была повязана фиолетовым платком, в руку ей была вложена хозяйственная сумка. Белл окрестила свое творение Брендой. Когда среди ночи «бабушку» разрушили, она поделилась фотографией того, что от нее осталось, в соцсетях.

Пользователи Facebook и Twitter живо откликнулись на случившееся, оставив под постом Белл множество комментариев. Женщина решила построить в городе целую армию снеговиков, а потом к ней подключились соседи и другие неравнодушные жители. На каждой снежной фигуре был повязан фиолетовый шарфик. Горожане также устроили импровизированные похороны Бренды, соорудив из снега могильный холмик и окружив его снеговиками.

На автобусной остановке появились знаки и плакаты, требующие правосудия для «убийцы» Бренды. Снимки стали размещать в соцсетях с хештегом #justiceforbrenda.

«Это было удивительно. Я всего лишь хотела слепить снежную бабу, а потом получила кучу сообщений даже из Америки и Канады — люди говорили, что им нравится то, что мы делаем», — поделилась Белл.

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